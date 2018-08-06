Иван Цецерский поблагодарил администрацию Пскова за достойную организацию Дня города

17:50, 06 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 6 августа, глава Пскова Иван Цецерский провел координационное совещание с должностными лицами администрации города по итогам работы в июле и задачам на август. Предваряя заседание, он поблагодарил администрацию города за достойную организацию празднования Дня города и подчеркнул, что первостепенная задача на август - подготовка школ и детских садов к новому учебному году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Руководители органов управления и структурных подразделений администрации города Пскова отчитались о проделанной за предыдущий месяц работе. Заместитель начальника финансового управления администрации Пскова Елена Пономаренко доложила, что работа идет в штатном режиме, в июле состоялись две сессии Псковской городской Думы, в ходе которых были внесены изменения в муниципальный бюджет. В июле в казну города поступило собственных доходов 172 млн рублей, посредством межбюджетных трансфертов - 131 млн рублей. Общие доходы бюджета на 1 августа составили 2,2 млрд рублей.

Представитель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова сообщил, что чрезвычайных ситуаций по городу в июле 2018 года не зафиксировано, произошло 8 пожаров, в том числе два - в жилом фонде. Также было объявлено 15 штормовых предупреждений, в результате было повреждено 20 деревьев.

Начальник Управления образования администрации города Анна Кузыченко рассказала, что в данный момент идёт подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Приёмка образовательных учреждений состоится 13-17 августа, к этому времени все объекты будут готовы. Также Анна Кузыченко подчеркнула, что большие работы проведены в детском саду № 43 для открытия ясельной группы, там будут заниматься дети 2016 года рождения, проживающие на Завеличье.

Кроме того, начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов подвёл итоги празднования Дня города. По его словам, все мероприятия проведены успешно, положительные отзывы получила впервые организованная площадка «Ганзейский хайп» - шоу оригинальных плавательных средств на реке Пскове. Он сообщил, что данное мероприятие планируется провести в 2019 году во время Ганзейских дней.

Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова в июле провели 14 рейдов с целью пресечения несанкционированной торговли, на нарушителей составлено 62 протокола.

Глава города отметил, что внешний вид торговых объектов в Пскове представляет проблему, и в администрации города должен быть план контроля за благоустройством торговых точек. Представитель отдела потребительского рынка и услуг пояснила, что замена торговых павильонов идёт в плановом режиме, руководителям нестационарных торговых объектов выданы соответствующие предписания.

И. о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев доложил, что в плановом режиме осуществляется ремонт улицы Свердлова в части её пересечения с Октябрьским проспектом, работы должны быть выполнены до 25 августа. Далее будут проходить ремонтные работы в районе 2-й школы, чтобы обеспечить комфортный доступ учащихся в учебное заведение 1 сентября.