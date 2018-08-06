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Общество

Михаил Ведерников: Ганза – уникальная возможность широкого освещения потенциала области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил заранее и тщательно проработать пакет предложений по различным отраслям с целью их презентации гостям Ганзейский дней Нового времени, которые приедут в июне 2019 года в Пскове из более чем 200 городов России и Европы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом он заявил сегодня, 6 августа, на заседании областного совета по инвестициям.

«Это уникальная возможность широкого освещения потенциала области, и к этому нужно подойти со всей ответственностью», - подчеркнул врио губернатора.

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