Михаил Ведерников: Ганза – уникальная возможность широкого освещения потенциала области

18:14, 06 августа 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил заранее и тщательно проработать пакет предложений по различным отраслям с целью их презентации гостям Ганзейский дней Нового времени, которые приедут в июне 2019 года в Пскове из более чем 200 городов России и Европы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом он заявил сегодня, 6 августа, на заседании областного совета по инвестициям.

«Это уникальная возможность широкого освещения потенциала области, и к этому нужно подойти со всей ответственностью», - подчеркнул врио губернатора.