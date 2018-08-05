Кандидат в депутаты Собрания Вехнянской волости Новоржевского района от «Яблока» снялся с довыборов

19:33, 06 августа 2018, ПАИ

Кандидат в депутаты Собрания Вехнянской волости Новоржевского района от «Яблока» Иван Лямин снялся с довыборов по округу № 2. Как стало известно Псковскому агентству информации, об этом он уведомил Территориальную избирательную комиссию сегодня, 6 августа.

Иван Лямин родился в 1982 году. Окончил Ставропольский государственный аграрный университет. С 2013 года проживает в Вехнянской волости Новоржевского района Псковской области в деревне Дублиньково.