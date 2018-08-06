Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг

19:34, 06 августа 2018, ПАИ

Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что штрафы будут взиматься в пользу пассажира.

«Минтранс России предлагает ввести строгую финансовую ответственность авиакомпаний за случаи намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете», — заявили в пресс-службе.

В Минтрансе подчеркнули, что подобные действия позволят эффективно защищать права пассажиров.

Ранее СМИ сообщили, что Минтранс отказался от идеи по легализации овербукинга.

Вместо этого будут внесены в законодательство положения об ответственности авиакомпаний в части компенсационных выплат пострадавшим пассажирам.