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Общество

Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг

Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что штрафы будут взиматься в пользу пассажира.

«Минтранс России предлагает ввести строгую финансовую ответственность авиакомпаний за случаи намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете», — заявили в пресс-службе.

В Минтрансе подчеркнули, что подобные действия позволят эффективно защищать права пассажиров.

Ранее СМИ сообщили, что Минтранс отказался от идеи по легализации овербукинга.

Вместо этого будут внесены в законодательство положения об ответственности авиакомпаний в части компенсационных выплат пострадавшим пассажирам.

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