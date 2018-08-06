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Общество

В отношении троих должников из Великолукского района, Куньи и Новосокольников возбуждены уголовные дела за неуплату алиментов

В первые дни августа в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Данные уголовные дела были возбуждены в отношении 3 отцов: жителя Великолукского района, жителя поселка Кунья и в отношении гражданина, который проживает в Новосокольниках.

Все должники по алиментам, на которых дознаватели УФССП России по Псковской области возбудили уголовные дела, продолжительное время не платили алиментные платежи на своих несовершеннолетних детей. Задолженность у них, накопилась немалая — на троих более 750 тысяч рублей.

Все три отца-должника официально не работают, на учёте в Центре занятости населения времени встать у них нет и не считают это нужным. Только иногда, на счёт отдела судебных приставов поступают незначительные суммы в счёт погашения задолженностей — деньги, заработанные от случайных заработков.

Ранее, все трое должников были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). За совершенные правонарушения, судом, в отношении них были назначены наказания в виде обязательных работ на срок от 40 до 100 часов.

Данные наказания на отцов-должников не подействовали, поэтому была применена следующая мера от судебных приставов — возбуждение уголовного дела.

Отметим, что за первое полугодие 2018 года, в отношении уже 143 жителей Псковской области возбуждены уголовные дела за неуплату алиментных обязательств.

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