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Экономика

Роспотребнадзор проверил качество и безопасность рыбы и морепродуктов, реализуемых в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области в соответствии с приказом Роспотребнадзора от 11.06.14г. №479 «О проведении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных биоресурсов» осуществляет контроль за предприятиями по производству и обороту продукции из водных биоресурсов. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве, за 1 полугодие текущего года проверено 49 предприятий, осуществляющих оборот пищевой продукции из водных биоресурсов, все с лабораторным контролем.

В ходе проверок исследовано 89 проб рыбной продукции (из них 1 импортная, 88 отечественных производителей), все пробы соответствуют нормативам. Массовая доля фосфатов во всех исследованных пробах не превышает гигиенических нормативов и соответствует требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических и вспомогательных веществ».

За нарушения требований законодательства в 1 полугодии 2018 года Управлением применены меры административного воздействия в виде штрафа на 9 должностных лиц на общую сумму 27700 рублей.

При проведении проверок выявлены нарушения обязательных требований к продукции, регламентируемые законодательством в сфере технического регулирования:

- реализация рыбной продукции с истекшими сроками годности;

- нарушение условий хранения рыбной продукции;

- несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров и гигиенической аттестации;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений.

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