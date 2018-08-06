0
22:49
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
21:23
Назван самый популярный автомобиль в России
20:05
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
17:50
Иван Цецерский поблагодарил администрацию Пскова за достойную организацию Дня города
17:17
Ревизия: Полет «Ласточки»
17:01
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
16:53
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
Еще новости
Общество

Жительница Псковского района получила реальный срок за уклонение от назначенных ранее судом обязательных работ

Прокуратурой Псковского района поддержано ходатайство уголовно-исполнительной инспекции о замене осужденному к наказанию в виде обязательных работ реальным лишением свободы. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в

В судебном заседании установлено, что женщина осуждена приговором Псковского районного суда Псковской области за преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде 300 часов обязательных работ.

Осужденная состояла на учете в Псковском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, в силу требований уголовно-исполнительного законодательства ей выдано направление для трудоустройства и отбывания назначенного судом наказания.

Однако, осужденная злостно уклонялась от определенных ей работодателем работ, в связи с чем начальником инспекции в суд направлено представление о замене неотбытой ею части наказания на реальное лишение свободы.

Кроме того, в период с апреля 2018 года женщина скрывалась от инспекции, в связи с чем в отношении нее проведены розыскные мероприятия, по результатам которых местонахождение ее установлено.

С учетом мнения государственного обвинителя, судом представление уголовно-исполнительной инспекции признано законным и обоснованным. Постановлением суда определено применить в отношении осужденной меру пресечения в виде заключения под стражу в зале суда с последующим направлением ее к месту отбывания наказания, определенного судом, а именно в колонию-поселение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
06 августа 2018
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
Назван самый популярный автомобиль в России
06 августа 2018
Назван самый популярный автомобиль в России
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
06 августа 2018
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
Иван Цецерский поблагодарил администрацию Пскова за достойную организацию Дня города
06 августа 2018
Иван Цецерский поблагодарил администрацию Пскова за достойную организацию Дня города
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
06 августа 2018
Дмитрий Пирог о том, как попал в бокс: Я перепутал двери
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд
06 августа 2018
Дело о разбое, убийстве и краже начал рассматривать Псковский областной суд 1
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
06 августа 2018
Четыре жилых комплекса покажут участникам псковского «Тура по новостройкам» 11 августа
Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области
06 августа 2018
Международная «Вахта памяти» началась в Псковской области 1

Идет загрузка...