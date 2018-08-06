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Общество

Задержанный в нетрезвом состоянии за рулём житель Псковского района приговорен судом к 180 часам обязательных работ

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором мирового судьи Псковского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что 1 июня текущего года мужчина, находясь в состоянии опьянения, находясь за рулем автомобиля ГАЗ 275527, запустил двигатель и начал движение. В деревне Череха Псковского района он был остановлен сотрудниками ДПС СР ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району. После чего в связи с нахождением его в состоянии опьянения, сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Псковскому району он был отстранен от управления транспортным средством и освидетельствован на состояние алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого, суд счел возможным исправление подсудимого без изоляции от общества и назначил жителю Псковского района наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 2 года.

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