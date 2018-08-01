Прокуратура обязала администрацию Псковского района профинансировать установку ограждения вокруг Моглинской школы
По требованию прокурора Псковского района на орган исполнительной власти возложена обязанность по принятию мер, предупреждающих причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, Псковским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании Администрации Псковского района произвести финансирование расходов для выполнения мероприятий по ограждению территории МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район, д. Неелово-2, ул. Юбилейная, д. 8, об обязании образовательной организации установить ограждение по периметру территории учреждения.
Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.