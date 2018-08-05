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В деревне Ореховичи Себежского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Себежском районе. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП в деревне Ореховичи городского поселения Идрица с участием легкового автомобиля поступило в 16:05. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напоминаем, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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