В деревне Ореховичи Себежского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля

20:54, 06 августа 2018, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Себежском районе. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП в деревне Ореховичи городского поселения Идрица с участием легкового автомобиля поступило в 16:05. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напоминаем, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.