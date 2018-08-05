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Политика

ФБР задержало четырёх россиян по подозрению в отмывании денег

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех россиян «по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества». Сообщение о задержании размещено в Twitter генконсульства России в Нью-Йорке, пишет Коммерсант.

По данным дипмиссии, они были задержаны нью-йоркским отделением ФБР с 1 по 3 августа 2018 года. «Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем»,— рассказали в генкосульстве.

Пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Топольский сообщил «Интерфаксу», что генконсульство России в Нью-Йорке направило запрос в ФБР с просьбой предоставить консульский доступ к задержанным российским гражданам.

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