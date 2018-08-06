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Общество

Жителям Невеля напомнили о мерах противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам 6 августа провели профилактический рейд в жилом секторе города Невель. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе данного рейда осуществлен подворовой и поквартирный обход домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности и индивидуальные беседы с гражданами о правилах пожарной безопасности в быту, распространены листовки на противопожарную тематику.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

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