Жителям Невеля напомнили о мерах противопожарной безопасности

21:14, 06 августа 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам 6 августа провели профилактический рейд в жилом секторе города Невель. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе данного рейда осуществлен подворовой и поквартирный обход домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности и индивидуальные беседы с гражданами о правилах пожарной безопасности в быту, распространены листовки на противопожарную тематику.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.