Назван самый популярный автомобиль в России

21:23, 06 августа 2018, ПАИ

KIA Rio оказался самым популярным автомобилем в России по объему продаж в период с января по июль. Об этом сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет Лента.ру.

Так, дилеры KIA сумели реализовать за данный период времени 59,3 тысячи автомобилей модели Rio. Второе и третье место занимают модели от «АвтоВАЗа», LADA Vesta с объемом продаж 58,6 тысячи штук и LADA Granta c объемом продаж 52,3 тысячи автомобилей соответственно.

В десятку самых популярных моделей с января по июль в России также вошли Hyundai Solaris (39,2 тысячи), Hyundai Creta (38,5 тысячи), Volkswagen Polo (32,5 тысячи), Lada Largus (24,6 тысячи), Renault Duster (24,4 тысячи), Skoda Rapid (19,7 тысячи) и Lada XRAY (19,7 тысячи).

Среди производителей «АвтоВАЗ» занимает первое место по общему числу продаж, компания сумела реализовать почти 200 тысяч автомобилей с января по июль. С числом 129,8 тысячи штук следует корейская марка — KIA. Тройку замыкает Hyundai с проданными автомобилями в количестве 101,4 тысячи. Как сообщает ассоциация европейского бизнеса, общее количество реализованных автомобилей в январе-июле составило 992,7 тысячи единиц.

«Июль не принес фундаментальных изменений. Рынок продаж продолжил восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд. Основным драйвером роста остается позитивная тенденция в большем доверии потребителя, подталкивающая его, наконец, сменить свой старый автомобиль на новый», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В июле «АвтоВАЗ» полностью прекратил производство автомобилей Lada Priora. Вице-президент компании Ян Птачек отмечал, что данная модель была хорошим автомобилем, который помог концерну выжить. Также он отметил, что спрос на Priora пошел на спад из-за запуска новых моделей, ввиду чего и было принято решение отказаться от модели.