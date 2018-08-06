Минприроды создаст всероссийский «мусорный интегратор»

21:35, 06 августа 2018, ПАИ

Минприроды РФ в ближайшее время создаст компанию-интегратор по сопровождению реформы в сфере управления отходами. Об этом заявил в понедельник журналистам министр Дмитрий Кобылкин.

По его словам, задача этого интегратора — взаимодействовать с региональными операторами. Через компанию будут идти все экологические сборы. Таким образом, цитирует Кобылкина «Интерфакс», в России будет создаваться «новый вид промышленности». По словам Кобылкина, компанию создадут либо указом президента, либо федеральным законом.

Год назад на прямой линии с президентом жители подмосковной Балашихи пожаловались на местную свалку. Полигон в срочном порядке был закрыт, но оказалось, что мусор девать просто некуда. После этой истории стало очевидно, что в России в сфере переработки отходов есть большие проблемы. Из разных регионов стали поступать жалобы на незаконные или переполненные свалки.

В этом году на прямой линии Владимир Путин пообещал, что до 2024 года в стране будет построено 200 заводов по утилизации отходов.