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Политика

Финляндия готова принять новый саммит Россия-США

Глава комитета по обороне парламента Финляндии Илкка Канерва заявил, что страна готова и дальше выступать в качестве площадки для российско-американских переговоров.

По его словам, в случае необходимости Хельсинки примет встречу парламентариев по международным делам из России и США, о которой ранее говорил сенатор Рэнд Пол.

«Да, конечно. Мы готовы провести данную встречу, если будет необходимость. Но всем, наверное, понятно, что для организации мероприятия должна пройти большая подготовительная работа», — рассказал Канерва агентству РИА Новости.

Американский сенатор ранее рассказал о договоренности между парламентариями РФ и США проработать возможность организации встречи на уровне комитетов по международным делам в третьей стране.

16 июля Финляндия принимала саммит Россия-США на высшем уровне, встречались главы государств — Владимир Путин и Дональд Трамп.

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