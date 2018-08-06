СМИ рассказали о живущих в московских новостройках сквоттерах

22:05, 06 августа 2018, ПАИ

В некоторых новых микрорайонах столицы поселились сотни, а возможно и тысячи сквоттеров — людей, не имеющих никаких прав на занимаемое жилье. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, оккупанты проникают в нераспроданные квартиры, взламывая установленные застройщиками двери.

Корреспондент газеты пообщался с двумя сквоттерами, проживающими в многоэтажной новостройке на территории Новой Москвы. Мужчины — безработный Михаил и системный администратор Андрей — рассказали ему, что выбрали квартиру на третьем этаже — чтобы не приходилось высоко подниматься по лестнице. Замок они взломали и затем вставили новый, собственный. До заселения в новостройку Михаил жил в хостеле, где условия, по его словам, намного хуже.

Мебель сквоттеры нашли на помойке, продукты приобретают ежедневно, потому что запасы хранить негде. Оба пояснили, что сквоттерство для них — вынужденная мера: один пока не может снять жилье, потому что не трудоустроен, другой ждет, когда освободится уже выбранная для найма квартира внутри МКАД.

Сотрудник издания обратился в отделение полиции, чтобы выяснить, пытаются ли правоохранители бороться со сквоттерством в строящихся микрорайонах. Один из стражей порядка заявил, что меры принимаются, когда в полицию обращаются владельцы оккупированного жилья, либо застройщик.

Сквоттинг получил широкое распространение еще во времена Английской революции. Борьбу с нелегалами тогда вели армейские части полководца Оливера Кромвеля. В XX веке наиболее ярким примером успешного сквоттинга стал захват заброшенных казарм в Копенгагене. Оккупанты основали на базе военных построек район Христиания и добились присвоения ему особого статуса, фактически превращающего эту территорию в «государство в государстве».