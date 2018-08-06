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Общество

Псковским автомобилистам напоминают об изменениях правил оформления ДТП по Европротоколу

Полиция напоминает, что с 1 июня 2018 гола изменились правила оформления ДТП по Европротоколу. Как сообщили Псковкому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, с 1 июня 2018 года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, согласно которым лимит выплаты по ОСАГО при оформлении дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников Госавтоинспекции увеличился с 50 до 100 тысяч рублей. На прежнем уровне лимит выплат останется в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где он составляет 400 тысяч рублей.

Кроме того, если раньше одним из условий оформления Европротокола являлось отсутствие разногласий у водителей по обстоятельствам ДТП, то теперь обоюдное согласие не обязательно. Однако, это возможно при условии, если автомобиль оборудован системой на основе ГЛОНАСС.

Полиция также напоминает, что оформление ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции возможно при следующих условиях:

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