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Общество

СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в фонде доктора Лизы

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в июле прошлого года организация заключила с адвокатом Анной Агранович контракт на оказание юридических услуг. При этом еще в 2015 году фонд заключал аналогичный контакт с правозащитником Александром Куликовским. Адвокат должен был оказывать услуги по юридическому консультированию подопечных фонда, в том числе помогать с письмами и обращениями. Несмотря на эти договоренности фонд заключил контракт на те же самые услуги с адвокатом Агранович.

Отмечается, что ущерб, нанесенный фонду, оценивается в 1,79 млн руб.

«Таким образом, в результате указанных действий неустановленных лиц из числа руководства МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» причинен ущерб на сумму 1,79 млн руб. необоснованно произведенных расходов», — рассказал источник.

По его словам, ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по статье, «злоупотребление полномочиями».

 

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