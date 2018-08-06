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Общество

Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал сделать ипотеку в России более доступной, добиваясь снижения ипотечных ставок и используя ипотечные облигации. Об этом он сказал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг — здесь, понятно, что одну из ведущих ролей должен играть Банк России»,— приводит ТАСС слова Медведева. Он добавил, что «нужно добиться того, чтобы ежегодно 5 млн семей улучшали свои жилищные условия».

В 2017 году объем выданных рублевых ипотечных кредитов увеличился на рекордные 37,2% в годовом выражении, составив 2 трлн руб., ранее сообщал Банк России. Предыдущий максимум 2014 года (1,8 трлн руб.) превышен на 14,6%. В 2016 году этот показатель был равен 1,5 трлн руб.

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