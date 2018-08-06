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Общество

Вопрос о продаже пива на стадионах может быть решён до конца сентября

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что вопрос о продаже пива на стадионах в России может быть решен уже в сентябре. «Есть такой вопрос, его сейчас коллеги прорабатывают. Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы»,— приводит «РИА Новости» слова Голодец.

Запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года. В 2013 году президент Владимир Путин подписал закон, который допускал розничную продажу пива в местах проведения мероприятий ЧМ-2018 Международной федерацией футбола (FIFA) и ее коммерческими партнерами. В конце июля вопрос о разрешении продажи пива на российских стадионах был поднят на заседании Совета по развитию физической культы и спорта и набсовета оргкомитета «Россия-2018» с Владимиром Путиным.

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