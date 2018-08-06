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Общество

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России отмечается 7 августа

Сегодня, 7 августа, получают поздравления с профессиональным праздником сотрудники Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации, сообщает сalend.ru.

Сама Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником девятого управления КГБ, занимавшегося в СССР охраной руководителей коммунистической партии и правительства, а служба специальной связи и информации в её структуре — это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (небезызвестное ФАПСИ). Оно вошло в состав ФСО после реорганизации, 7 августа 2004 года, согласно Указу Президента Российской Федерации.

В честь этой даты и был учреждён профессиональный праздник спецсвязистов, хотя сама история создания этой службы началась в нашей стране гораздо раньше — с первых лет становления советской власти.

Сегодня эта Служба (Спецсвязь ФСО России) обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент, члены правительства, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Также эта структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц страны, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.

Кроме того, в ведении службы — обеспечение высших органов власти новейшими средствами связи, вычислительной и оргтехникой, аудио– и видеоаппаратурой, программными продуктами. Интересно, что это подразделение активно участвует в создании системы электронного документооборота и даже проводит мониторинги, замеряя данные по общественно-политическим и социально-экономическим процессам.

Сотрудникам службы спецсвязи необходимо оперировать любыми системами связи и информации, одновременно развивая и обеспечивая их информационную безопасность в любых условиях. Поэтому не удивительно, что служба спецсвязи — одна из самых закрытых спецструктур государства, и День её образования отмечается не так широко, как профессиональные праздники других сотрудников государственного аппарата.

 

 

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