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Общество

Поведение муравьёв 7 августа расскажет о погоде зимой, гласит народный календарь

Анна Летняя наступила 7 августа. В этот день чествуют святую Анну — мать девы Марии, бабушку Иисуса Христа, сообщает сalend.ru. В силу божественных родственных связей ее величают особым образом — Богопраматерь (по аналогии с Богоматерью). Дочь священника Анна вышла замуж за Иоакима и жила с ним в Назарете. Несмотря на долгий срок супружества, детей у пары не было до тех пор, пока Иоаким не удалился в пустыню. Там ему явился ангел с вестью, что вскоре его немолодая жена родит дочь. Обрадованный Иоаким вернулся домой, вскоре Анна зачала и 21 сентября (предположительно 15-го или 16-го года до нашей эры) родила девочку. По иудейскому обычаю, имя дочь Анны и Иоакима получила на 15-й день. Ее назвали Марией, как велел ангел.

Анна, хотя и носила прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». В то же время светлый и теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый – снежную и теплую. Наблюдали и за муравьями: если они начинают резко увеличивать муравейники, следовало ждать холодной зимы.

На Анну поспевал первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола наших предков, а рецептов разных кушаний — повседневных и праздничных — существовало множество. Кроме традиционных жареной и вареной картошки, русские люди любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и даже картофельные котлеты.

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