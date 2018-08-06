Минфин запустит эксперимент по автоматической уплате пошлин на зарубежные онлайн-покупки

23:07, 06 августа 2018, ПАИ

Минфин РФ с ноября запустит эксперимент с автоматической уплатой пошлин на зарубежные интернет-покупки. Приказ опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет Росбалт.

Планируется, что в эксперименте будет задействована Единая автоматизированная информационная система таможенных органов. Суть эксперимент такова: заплатить пошлину можно будет прямо во время заказа товара на сайте. Пересылать покупку и перечислять платежи будет уполномоченный экономический оператор — «Почта России». На нее хотят возложить функции по работе с продавцами, в том числе с китайскими.

Эксперимент продлится до 10 декабря, после чего его итоги оценят в ФТС и Минфине.

Сейчас пошлины берут за иностранные интернет-покупки ценой более 1 тыс. евро и весом более 31 килограмма.