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Общество

Россияне смогут забирать посылки без паспортов и извещений

В России посылки и заказные письма можно будет забирать без предъявления паспорта и извещения. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на «Почту России», для этого нужно будет завести электронную подпись.

Для того, чтобы завести такую подпись, нужно заполнить регистрационное заявление на сайте или в отделении почты. А чтобы получить посылку достаточно будет назвать ФИО и трек-номер, а потом и код подтверждения, который придет по SMS.

Предполагается, что за счет нововведения время выдачи писем и посылок сократится в пять раз. При этом эксперты призывают усилить безопасность новой услуги, так как злоумышленники могут завладеть телефоном гражданина и получить его отправление.

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