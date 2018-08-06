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Общество

Южная Америка станет безвизовой для россиян

До конца текущего года россияне смогут попасть в страны Южной Америки без виз. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Безвизовый режим наступит после подписания договора с Суринамом. «Рассчитываем, что подпишем этот документ в ближайшее время», — заявил Александр Щетинин.

Кроме того, после вступления в силу соглашения с Коста-Рикой, для Россиян станут доступны в безвизовом режиме практически все страны Латинской Америки.

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