Южная Америка станет безвизовой для россиян

09:31, 07 августа 2018, ПАИ

До конца текущего года россияне смогут попасть в страны Южной Америки без виз. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Безвизовый режим наступит после подписания договора с Суринамом. «Рассчитываем, что подпишем этот документ в ближайшее время», — заявил Александр Щетинин.

Кроме того, после вступления в силу соглашения с Коста-Рикой, для Россиян станут доступны в безвизовом режиме практически все страны Латинской Америки.