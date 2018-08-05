0
16:29
Полиция разыскивает проживавшего в Черехе Сергея Ломакина
09:17
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
16:30
В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО)
13:01
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
09:32
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
10:31
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
10:13
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
Еще новости
Происшествия

36-летняя жительница Бежаницкого района предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения собутыльнице

Прокурор Бежаницкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которая нанесла ножевое ранение собутыльнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртного в одной из квартир в Бежаницах, обвиняемая ударила потерпевшую ножом для консервов в правую руку, чем умышленно нанесла ей рану правого предплечья длиной 9,5 сантиметров и глубиной 2,5 сантиметров. Рана осложнилась развитием гнойно-некротического процесса (гангрена) с прогрессированием, что создало угрозу жизни потерпевшей и привело к ампутации правой руки.

Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция разыскивает проживавшего в Черехе Сергея Ломакина
05 августа 2018
Полиция разыскивает проживавшего в Черехе Сергея Ломакина
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
05 августа 2018
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО)
04 августа 2018
В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО) 3
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
04 августа 2018
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
03 августа 2018
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей 1
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
02 августа 2018
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
02 августа 2018
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
02 августа 2018
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе

Идет загрузка...