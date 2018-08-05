36-летняя жительница Бежаницкого района предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения собутыльнице

09:39, 07 августа 2018, ПАИ

Прокурор Бежаницкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которая нанесла ножевое ранение собутыльнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртного в одной из квартир в Бежаницах, обвиняемая ударила потерпевшую ножом для консервов в правую руку, чем умышленно нанесла ей рану правого предплечья длиной 9,5 сантиметров и глубиной 2,5 сантиметров. Рана осложнилась развитием гнойно-некротического процесса (гангрена) с прогрессированием, что создало угрозу жизни потерпевшей и привело к ампутации правой руки.

Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.