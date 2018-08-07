Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове

10:33, 07 августа 2018, ПАИ

В Пскове на Медовом фестивале школа социальных танцев PARA*DOIS покажет три номера аргентинского танго. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля гости смогут принять участие в розыгрыше сертификатов на месячный абонемент в школу танцев PARA*DOIS.

PARA*DOIS - это проект, который направлен на развитие импровизационных парных танцев в Пскове. В школе проводятся регулярные мастер-классы с приглашенными преподавателями, выступления. Псковичи могут научится танцевать сальсу, бачату, кизомбу, зумбу, аргентинское танго, стретчинг.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».