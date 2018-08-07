14 сайтов с информацией о продаже дипломов заблокировали по требованию прокуратуры Псковской области

10:01, 07 августа 2018, ПАИ

В Псковской области заблокировали доступ к 14 сайтам, содержавшим информацию о продаже документов об образовании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» устанавливает запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Поскольку статья 327 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, деятельность сайтов являлась незаконной, а размещенная на них информация подрывала авторитет государства, системы образования, побуждала граждан к совершению преступлений.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, управление Роскомнадзора по Псковской области на основании судебных решений заблокировало доступ к Интернет-ресурсам.