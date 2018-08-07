Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале в Пскове

12:29, 07 августа 2018, ПАИ

На Медовом фестивале, который в очередной раз пройдет в Пскове 18 августа, Псковский детский фонд проведет swap-party (вечеринка по обмену одеждой) «Меняй-помогай». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Детского фонда.

Гости фестиваля смогут обновить гардероб своих детей, а заодно и помочь другим. «Каждый участник может забрать на одну вещь меньше, чем принес – все оставшиеся вещи передаются в Детский фонд для детей из нуждающихся семей», - уточнили в детском фонде.

Кроме того, для гостей фестиваля Псковский детский фонд установит две ростовые куклы (Заяц и Кот), которые будут развлекать детей и с которыми можно будет сфотографироваться.

Также Детский фонд организует специальный станок с помощью которого можно будет сделать значок своими руками.

Добавим, что Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (Псковский детский фонд) – крупнейшая детская благотворительная организация Псковской области, оказывающая помощь нуждающимся детям, детям-сиротам, детям-инвалидам, воспитанникам школ-интернатов. Организация уже более 30 лет помогает нуждающимся детям. Миссия фонда состоит во всесторонней помощи в создании условий для достойной жизни и полноценного развития детей, поддержания приоритета семьи. Ежегодно Псковское областное отделение РДФ оказывает помощь свыше 10 тысячам детей. В результате постоянного участия фонда в российских и международных конкурсах, а также благодаря активному привлечению ресурсов от регионального бизнеса и от зарубежных благотворителей Псковский Детский фонд ежегодно направляет миллионы рублей на решение проблем сирот, детей-инвалидов, выпускников детских домов и школ-интернатов, одаренных детей и детей из нуждающихся семей Псковской области.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».