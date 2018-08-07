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Общество

Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже

В Себеже на площадке по безопасности дорожного движения прошла акция «Юный велосипедист». Сотрудники ГИБДД подготовили для детей различные задания, с помощью которых юные велосипедисты отрабатывали свои практические навыки и изучали Правила дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские устроили для дошкольников театрализованное представление, где главные герои систематически нарушали требования безопасности. На память о встрече ребята получили светоотражающие наклейки.

«Участники акции еще раз убедились в том, что езда на велосипеде - это не просто очень веселое и увлекательное занятие. Помимо положительных эмоций и возможности активного отдыха, которые велосипед способен подарить ребенку, катание на нем может привести и к различным травмам», - отметили в ведомстве.

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