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Общество

Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев среди детей, проведут псковские полицейские

Ежегодно регистрируются факты выпадения из окон малолетних детей. Зачастую они приводят к тяжелым травмам несовершеннолетних и, нередко, к их гибели, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В целях профилактики подобных трагедий МВД России разработало специальную иллюстрированную памятку, в которой содержатся советы специалистов, как уберечь своего ребенка от опасности. Распространение памятки пройдет в рамках профилактических мероприятий.

«Участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники иных служб полиции выйдут на детские площадки, в парки и другие места отдыха горожан, чтобы напомнить родителям несовершеннолетних детей о той опасности, которую несут в себе открытые окна в квартирах», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции отметили, что родители должны помнить, что открывать окна и проветривать помещения следует только, оборудовав окна специальными ограничителями, которые позволят приоткрыть створку на безопасное расстояние. Мебель, включая кровати, необходимо отодвинуть от окон, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник.

«Только максимальное внимание родителей к своим детям поможет предотвратить трагедию. Помните, здоровье и жизнь детей в ваших руках», - призывают граждан полицейские.

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