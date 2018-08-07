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Общество

До +28 градусов ожидается в Псковской области 8 августа

8 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днем - от +23 до +28.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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