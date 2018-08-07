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Общество

Военный комиссариат приглашает псковских офицеров запаса на службу по контракту

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан из числа офицеров запаса на военную службу по контракту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комиссариата, им предлагают вакантные воинские должности в частях и соединениях Западного военного округа.

Основные требования к соискателям: офицеры запаса годные по состоянию здоровья на военную службу по контракту, возраст от 30 до 40 лет, увольнение из ВС РФ по положительным статьям, хорошая физическая подготовка, прохождение профессионально-психологического отбора и проверки УМВД.

За справками обращаться по адресу: Псков, ул. Первомайская, 38, кабинет 19, телефон (8112)727251.

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