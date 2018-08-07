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Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума

Большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы можно считать профессиональной альтернативой референдума. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента Адальби Шхагошев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Я думаю, что большие парламентские слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не оставляет никакого дефицита обсуждения и становится смелым политическим магнитом по самому, возможно, сложному законопроекту в истории современной Думы», - считает парламентарий.

По мнению депутата, решение о проведении больших парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы показывает, что в Госдуме максимально чувствуют общественный нерв.

«Напомню слова президента РФ Владимира Путина по вопросу совершенствования пенсионной системы: необходимо услышать все мнения, и исходя из этого будущий закон должен будет обрести окончательную форму. Спикер Госдумы предложил надежную площадку для широкого концентрированного обсуждения тех самых мнений. Решение очень грамотное и безальтернативное, в помощь всему обществу в целом», - уверен Адальби Шхагошев.

По мнению депутата, Госдума сделает все, чтобы во временной промежуток после внесения законопроекта правительством РФ и его вторым чтением, не было никакого зазора в эффективном обсуждении его положений.

Слушания должны состояться 21 августа.

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