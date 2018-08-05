Поддельная пятитысячная купюра изъята в Пскове
6 августа в Пскове полиция изъяла пятитысячную банкноту с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, фальшивка была обнаружена в одной из организаций города. По данному факту проводится проверка.
Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.