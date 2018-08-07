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Общество

24 нарушения земельного законодательства ликвидировал псковский Росреестр в июле

В июле текущего года специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 125 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 59 нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Наиболее часто землевладельцы игнорировали положения двух статей КоАП РФ - статьи 7.1 (самовольное занятие земельного участка - 12 случаев) и части 3 статьи 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению - 12 эпизодов). По итогам проверок составлено 29 дел об административных правонарушениях, 23 субъекта привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 388 тысяч 700 рублей, которые будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. Устранено 24 нарушения.

В ходе проверок инспекторы госземнадзора проверяют соблюдение землевладельцами следующих положений:

С более подробной информацией о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно ознакомится в региональном блоке на официальном сайте ведомства.

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