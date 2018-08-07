Город Дно вошёл в список населенных пунктов России с самым веселым названием

11:27, 07 августа 2018, ПАИ

Город Дно в Псковской области вошёл в список населённых пунктов России с самыми смешными и нелепыми названиям. Такой перечень составил сервис путешествий Tutu.ru по итогам опроса в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», в котором приняли участие более 11 тысяч человек.

По итогам опроса первое место заняла деревня Чуваки в Пермском крае, на втором месте расположилось село Мошонки в Калужской области, а на третьем - деревня Варварина Гайка из Саратовской области.

В последнем туре голосования также приняли участие деревня Жадины в Новгородской области, деревня Большой Смердяч в Вологодской области, деревня Добрые Пчелы в Рязанской области, город Дно в Псковской области, деревня Кура-Цеце Краснодарского края, а также деревня Колбаса в Новосибирской области.

Организаторы конкурса отправят в деревню Чуваки специальный кубок, где его вручат главе местной администрации.