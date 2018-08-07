0
12:29
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале в Пскове
10:39
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
10:33
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
10:16
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
22:49
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
21:23
Назван самый популярный автомобиль в России
20:05
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
Еще новости
Общество

Город Дно вошёл в список населенных пунктов России с самым веселым названием

Город Дно в Псковской области вошёл в список населённых пунктов России с самыми смешными и нелепыми названиям. Такой перечень составил сервис путешествий Tutu.ru по итогам опроса в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», в котором приняли участие более 11 тысяч человек.

По итогам опроса первое место заняла деревня Чуваки в Пермском крае, на втором месте расположилось село Мошонки в Калужской области, а на третьем - деревня Варварина Гайка из Саратовской области.

В последнем туре голосования также приняли участие деревня Жадины в Новгородской области, деревня Большой Смердяч в Вологодской области, деревня Добрые Пчелы в Рязанской области, город Дно в Псковской области, деревня Кура-Цеце Краснодарского края, а также деревня Колбаса в Новосибирской области.

Организаторы конкурса отправят в деревню Чуваки специальный кубок, где его вручат главе местной администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале в Пскове
07 августа 2018
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале в Пскове
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
07 августа 2018
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума 3
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
07 августа 2018
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
07 августа 2018
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
06 августа 2018
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
Назван самый популярный автомобиль в России
06 августа 2018
Назван самый популярный автомобиль в России
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
06 августа 2018
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
Иван Цецерский поблагодарил администрацию Пскова за достойную организацию Дня города
06 августа 2018
Иван Цецерский поблагодарил администрацию Пскова за достойную организацию Дня города

Идет загрузка...