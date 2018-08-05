Невельский суд вынес приговор иностранцам за попытку пересечения границы России и Белоруссии

11:41, 07 августа 2018, ПАИ

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении нескольких граждан иностранного государства, которые 4 апреля попытались незаконно перейти государственную границу России со стороны Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Невельский районный суд признал подсудимых виновными по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения на право въезда в Российскую Федерацию, группой лиц по предварительному сговору) и назначил им наказание в виде лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.