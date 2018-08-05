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Невельский суд вынес приговор иностранцам за попытку пересечения границы России и Белоруссии

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении нескольких граждан иностранного государства, которые 4 апреля попытались незаконно перейти государственную границу России со стороны Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Невельский районный суд признал подсудимых виновными по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения на право въезда в Российскую Федерацию, группой лиц по предварительному сговору) и назначил им наказание в виде лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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