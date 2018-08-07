780-й сертификат на материнский капитал торжественно вручили в Новосокольническом районе

11:51, 07 августа 2018, ПАИ

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к Дню города, в Новосокольническом районе состоялось торжественное вручение сертификата на материнский капитал семье Евсеевых.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, супруги Евсеевы Екатерина и Павел воспитывают 2 детей: старшего сына Тимофея, которому 7 лет и маленького Василия, которому исполнился всего лишь один месяц.

Начальник районного управления ПФР Елена Яковлева в своем поздравлении пожелала семье Евсеевых любви, согласия, благополучия, здоровья и денежного достатка. Представитель партии «Единая Россия» Наталья Рассказова вручила подарки Тимофею и Василию.

Отметим, что сегодня в Новосокольническом районе 782 семьи являются владельцами сертификатов на материнский капитал. В 2018 году сертификаты выданы 28 семьям.

Всего с 2007 года 65% новосокольнических семей уже полностью распорядились средствами материнского (семейного) капитала. На сегодняшний день размер капитала составляет 453 тысячи 26 рублей.