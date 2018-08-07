Волонтеры из Пскова оказали помощь Свято-Введенскому женскому монастырю

12:21, 07 августа 2018, ПАИ

С 23 июля по 6 августа прошла выездная волонтерская экспедиция молодежи Пскова в село Владимирец Островского района. Организатором экспедиции выступил Псковский городской молодежный центр.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, 25 подростков и молодых людей из Пскова оказали помощь в хозяйственных работах Свято-Введенскому женскому монастырю. Ребята участвовали в заготовке сена, дров, прутьев для коз, сборе лекарственных трав, помогали на огородах. В свободное от работы время участники экспедиции послушали лекцию об истории Ганзейского движения, посетили мастер-класс по росписи посуды, приняли участие в конкурсе рисунков «Фантастический ганзейский корабль» и соревновались в спортивных играх.

Кроме того, для ребят провели экскурсию по монастырю и местам боевой славы – волонтеры посетили памятник партизанке Рите Козловой.