Иван Цецерский проконтролировал ход работ по благоустройству Пскова

17:45, 07 августа 2018, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 7 августа, провел рабочий выезд с целью контроля благоустройства города. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в Ботаническом саду, где недавно сгнившая декоративная деревянная фигура упала на ребенка, глава города оценил состояние оставшихся малых архитектурных форм и отметил, что городским службам нужно мониторить социальные сети на наличие жалоб: сообщение о происшествии в Ботаническом саду впервые появилось именно в соцсетях. Добавим, что на сегодняшний день все аварийные деревянные фигуры демонтированы.

Руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров в ответ заверил, что такой мониторинг осуществляется. Он добавил, что в соцсетях псковичи просят включить небольшой фонтан, расположенный на краю Ботанического сада, у памятного знака в честь псковских партизан. По словам Алексея Захарова, что возможность водоподачи есть, но сети изношены и было бы хорошо поставить новый фонтан. Иван Цецерский поручил УГХ проработать этот вопрос.

Глава Пскова также побывал сегодня в 1-м переулке Шабаново, где ознакомился с ходом работ по очистке канавы водоотведения. Директор МКУ города Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров рассказал, что в общей сложности пришлось прокопать канаву длиной более 400 метров. Работы затрудняло большое количество бытового мусора, который местные жители долгое время сваливали в канаву. «Хотелось бы обратиться к местным жителям, чтобы они не превращали место, где живут, в свалку», - добавил он.

На улице Кузнецкой глава Пскова проконтролировал ремонт дороги. Иван Цецерский обратил внимание на тротуар и газоны вдоль него. Алексей Захаров заверил, что УГХ знает все проблемы на этом участке. «Мы разберемся с этим вопросом», - сказал он, напомнив, что работы еще не приняты.

Далее Иван Цецерский оценил ход ремонта улицы Свердлова в месте её пересечения с Октябрьским проспектом. Алексей Захаров пояснил, что завершить прокладку коммуникаций планируется на следующей неделе. Тогда же будет полностью открыт проезд по проспекту. При этом он подчеркнул, что «работы ведутся без пробок, город не стоит». Новое асфальтовое покрытие на этом месте уложат в конце августа.

На улице Звездной у детского сада «Улыбка» Иван Цецерский проконтролировал ход прочистки ливневой канализации. Ему доложили, что канал очень сильно засорялся, сейчас прочистка заканчивается, проводится обрезка нижних ветвей деревьев. Также рабочие сделали сливы с крыши, чтобы вода не скапливалась и попадала в ливневку.

На Звездной, 14 идут работы по ремонту и благоустройству двора. «Это новый контракт в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». На основании дизайн-проекта жителей ведутся работы по укладке асфальта и озеленению. До конца августа все будет сделано», - сообщил Алексей Захаров.

Подводя итоги выезда, Иван Цецерский отметил, что его маршрут строился на основании обращений граждан. Он добавил, что городские власти проконтролируют исправление недочетов в благоустройстве, которые были выявлены сегодня.