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Общество

53 единицы гражданского оружия и 80 боеприпасов изъяты в Псковской области

53 единицы гражданского оружия и 80 боеприпасов изъяли в Псковской области сотрудники Росгвардии в рамках профилактической операции «Оружие».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по региону, мероприятие проходило в целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия на территории Псковской области.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы и ОМОНа отдела Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией провели 1 тысячу 55 проверок условий хранения оружия. За различные нарушения к административной ответственности привлечено 37 граждан. Изъято 53 единицы гражданского оружия и 80 боеприпасов.

Кроме того, во время проверок сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения оружия, доводили информацию об административной ответственности за стрельбу в неотведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения и небрежное его хранение.

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