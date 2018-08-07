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Общество

Минпромторг предлагает разрешить продавать спиртное ближе к детским и социальным учреждениям

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, который подразумевает уменьшение максимального расстояния от предприятий, торгующих спиртным, до образовательных и медицинских учреждений, с 300 до 20-50 метров. Об этом газета «Известия» сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению Минпромторга, нынешняя норма мешает торговле.

Ведомство также предлагает ограничить полномочия местных властей самостоятельно рассчитывать размер прилегающих к ряду зданий территорий, на которых торговля спиртным запрещена законом.

Речь идет о детских, образовательных, медицинских организациях, а также о культурных, спортивных и военных учреждениях, рынках, вокзалах, аэропортах, местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности.

В Минпромторге считают, что излишние ограничения негативно сказываются ‎на легальной розничной торговле, но никак не влиюет на уровень злоупотреблений алкоголем.

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