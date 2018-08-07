Работу «горячей линии» по приему в вузы инвалидов продлит Рособрнадзор до 1 сентября

13:07, 07 августа 2018, ПАИ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) до 1 сентября продлила работу «горячей линии» по вопросам приема в вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила работу «горячей линии» по вопросам приема в вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по телефону «горячей линии» +7 (499) 455-16-80 абитуриенты и их родители могут обращаться к специалистам Рособрнадзора по вопросам, связанным с поступлением лиц с ограниченными возможностями здоровья на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Ответы на наиболее популярные вопросы, связанные с приемной кампанией в вузы, абитуриенты также могут найти на сайте Рособрнадзора.