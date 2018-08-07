Более 200 тысяч рублей долга по налогам заплатил пскович ради поездки за границу

13:27, 07 августа 2018, ПАИ

В Пскове местный житель оплатил долг по налогам в 203 тысячи рублей ради поездки в отпуск за границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Кроме того, в Острове женщина, купив путевки на отдых, позвонила приставам и узнала о задолженности по кредиту в 53 тысячи рублей. Позже она оплатила долг в полном объеме.

В ведомстве добавили, что в Псковской области заведено более 11 тысяч дел на должников, которым ограничен выезд за пределы РФ.