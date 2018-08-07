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Общество

Кражи аккумуляторов, двигателей, денег и велосипеда раскрыли псковские полицейские

В Псковской области полицейские раскрыли кражи аккумуляторов, двигателей, денег и велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, с 25 по 30 мая в Печорах от магазина  по  улице   Индустриальной угнали велосипед. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 20-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело.

1 августа в Пыталовском районе на  территории организации  в  деревне Долгоборье неизвестные украли с камнедробильной установки пять электрических двигателей. В краже подозреваются двое жителей 14 и 16 лет.

Кроме того, в ночь на 2 августа в Пскове у дома  по  улице  23  Июля из машины ВАЗ-2104 вытащили аккумулятор. Стражи порядка подозревают в этой краже 23-летнего молодого человека.  

Еще одна кража произошла в Пустошке. 4 августа вечером из дома  по улице Полевой у женщины украли 20 тысяч рублей. В преступлении подозревается 38-летний безработный местный житель.

С 5 по 6 августа в Великих Луках на строительной площадке у дома  по  улице Первомайской из автомобиля МАЗ также сняли два аккумулятора. Полиция задержала подозреваемого в краже, которым оказался 31-летний местный житель.  

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