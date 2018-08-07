Кражи аккумуляторов, двигателей, денег и велосипеда раскрыли псковские полицейские

13:18, 07 августа 2018, ПАИ

В Псковской области полицейские раскрыли кражи аккумуляторов, двигателей, денег и велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, с 25 по 30 мая в Печорах от магазина по улице Индустриальной угнали велосипед. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 20-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело.

1 августа в Пыталовском районе на территории организации в деревне Долгоборье неизвестные украли с камнедробильной установки пять электрических двигателей. В краже подозреваются двое жителей 14 и 16 лет.

Кроме того, в ночь на 2 августа в Пскове у дома по улице 23 Июля из машины ВАЗ-2104 вытащили аккумулятор. Стражи порядка подозревают в этой краже 23-летнего молодого человека.

Еще одна кража произошла в Пустошке. 4 августа вечером из дома по улице Полевой у женщины украли 20 тысяч рублей. В преступлении подозревается 38-летний безработный местный житель.

С 5 по 6 августа в Великих Луках на строительной площадке у дома по улице Первомайской из автомобиля МАЗ также сняли два аккумулятора. Полиция задержала подозреваемого в краже, которым оказался 31-летний местный житель.