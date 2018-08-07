На службу в полицию приглашают жителей Псковского района

20:20, 07 августа 2018, ПАИ

В ОМВД России по Псковскому району на должности младшего начальствующего состава приглашаются на службу кандидаты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, а также физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Предпочтение отдается кандидатам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Заработная плата составляет от 20 тысяч рублей в месяц, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 45 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19, отдел кадров ОМВД России по Псковскому району. Контактный телефон: 676- 910.