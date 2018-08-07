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Общество

Определена самая высокооплачиваемая должность в Псковской области в августе

Должность руководителя швейной фабрики с зарплатой от 120 тысяч рублей стала самой высокооплачиваемой вакансией в Псковской области в начале августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад.

По данным исследователей, количество вакансий в Псковской области в июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 33%.

Самыми востребованными на рынке труда Псковской области остаются специалисты рабочего персонала (32%), сферы продаж (26%), производства (19%). Также высок спрос на специалистов из сфер «Строительство, недвижимость» (15%), «Административный персонал» (8%), «Банки, инвестиции, лизинг» и «Начало карьеры, студенты» (по 8%), «Транспорт, логистика» и «Информационные технологии, интернет, телеком» (по 6%).

Активнее других ищут новых сотрудников работодатели из отраслей «Розничная торговля» (14% от всех компаний, которые размещали вакансии в июле), «Финансовый сектор» (6%) и «Информационные технологии, интернет, телеком» (5%).

Минимальная предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в июле в Псковской области составила 14 тысяч рублей, максимальная – 90 тысяч рублей. В среднем кандидаты рассчитывают на 25 тысяч рублей, по данным из резюме.

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