Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России

14:01, 07 августа 2018, ПАИ

В России цены на колбасу и полуфабрикаты могут вырасти на 5-12%. Как пишет газета «Известия», несколько крупных мясопереработчиков сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, что сроки поставок сырья заметно увеличились. А поставщики уже начали продавать мясо дороже, чем по договору. К примеру, с января свиная лопатка подорожала на 53%.

«Запрет импорта создал дефицит, цены на сырье выросли до исторического максимума», — рассказал изданию председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов.