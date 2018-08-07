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Общество

Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России

В России цены на колбасу и полуфабрикаты могут вырасти на 5-12%. Как пишет газета «Известия», несколько крупных мясопереработчиков сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, что сроки поставок сырья заметно увеличились. А поставщики уже начали продавать мясо дороже, чем по договору. К примеру, с января свиная лопатка подорожала на 53%.

«Запрет импорта создал дефицит, цены на сырье выросли до исторического максимума», — рассказал изданию председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов.

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