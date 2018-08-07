Новое оборудование появится в котельной Пушкинских Гор

14:57, 07 августа 2018, ПАИ

В Пушкинских Горах в котельной № 1 «Центральная» появится новое оборудование. Соответствующий заказ на закупку и проведение работ размещен на сайте госзакупок.

В котельной планируется смонтировать два новых пароводяных теплообменника, увеличить длину парового коллектора, смонтировать новый трубопровод прямой и обратной сетевой воды от парообменников к существующей линии, а также провести изолировочные работы трубопроводов пара и горячей воды.

На закупку оборудования и проведения работ выделяется 1 млн 504 тысячи рублей. Аукцион будет проведен 13 августа.